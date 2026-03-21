L’Iran dopo 3 settimane di guerra l’analista | Decapitati vertici ma il regime sa come sopravvivere

Dopo tre settimane di bombardamenti e di operazioni che hanno eliminato figure di spicco del potere iraniano, il sistema si trova ad affrontare numerose difficoltà interne. Nonostante le azioni contro i vertici, il regime iraniano continua a mantenere il controllo e a resistere alle pressioni esterne. Le istituzioni e le strutture di potere sembrano ancora funzionanti, anche se con evidenti segnali di fragilità.

Dopo tre settimane di bombardamenti e l'eliminazione dei volti storici del potere, il sistema iraniano mostra crepe profonde ma non crolla. Tra leader che operano nell'ombra come fantasmi e una popolazione che si è stretta intorno alla bandiera, l'analista Tiziano Marino spiega perché la caduta dei vertici di Teheran non coincide con la fine del regime. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Iran, Trump: "Khamenei è morto". Decapitati i vertici del regime Leggi anche: “Trump attaccherà l’Iran, il regime è a un vicolo cieco”: il punto dell’analista a Fanpage.it Aggiornamenti e notizie su Iran dopo Discussioni sull' argomento Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Il prezzo delle prime 100 ore di guerra in Iran: 3,7 miliardi di dollari; L'Iran conferma la morte di Ali Larijani dopo l'attacco d'Israele: È stato martirizzato; L’Iran dopo 3 settimane di guerra, l’analista: Decapitati vertici, ma il regime sa come sopravvivere. Greggio, prezzi in rialzo oltre 3% dopo nuovi attacchi Iran contro EmiratiLONDRA, 17 marzo (Reuters) - I prezzi del greggio si muovono in rialzo di oltre il 3%, recuperando parte delle perdite della seduta precedente, mentre gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi Un ... msn.com Pioggia “nera” sull’Iran. E non è un modo di dire. Dopo i bombardamenti sulle infrastrutture petrolifere in Iran, a Teheran sono state segnalate precipitazioni contaminate da fumo e sostanze tossiche. Una pioggia che porta con sé fuliggine, particolato e compo facebook #Iran, #Meloni: per #Hormuz no a missione militare, aiuto dopo il conflitto x.com