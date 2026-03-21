L’Iran dopo 3 settimane di guerra l’analista | Decapitati vertici ma il regime sa come sopravvivere

Da fanpage.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tre settimane di bombardamenti e di operazioni che hanno eliminato figure di spicco del potere iraniano, il sistema si trova ad affrontare numerose difficoltà interne. Nonostante le azioni contro i vertici, il regime iraniano continua a mantenere il controllo e a resistere alle pressioni esterne. Le istituzioni e le strutture di potere sembrano ancora funzionanti, anche se con evidenti segnali di fragilità.

Dopo tre settimane di bombardamenti e l'eliminazione dei volti storici del potere, il sistema iraniano mostra crepe profonde ma non crolla. Tra leader che operano nell'ombra come fantasmi e una popolazione che si è stretta intorno alla bandiera, l'analista Tiziano Marino spiega perché la caduta dei vertici di Teheran non coincide con la fine del regime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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