Ispezione sulle sacche di plasma gettate | guasto tecnico o malagestione? La risposta dell’Iss

Un’ispezione ufficiale condotta dal Centro nazionale sangue è stata avviata nei laboratori di un ospedale delle Marche, in seguito alla scoperta di sacche di plasma gettate. La verifica si inserisce in un’inchiesta avviata dopo che sono emersi dubbi sulla gestione di materiali biologici. La presenza di sacche abbandonate ha sollevato interrogativi sulla corretta condotta di lavoro all’interno della struttura.

Ancona, 22 aprile 2026 – L’ispezione del Centro nazionale sangue (Cns) nei laboratori dell’ospedale di Torrette segna l’ingresso ufficiale degli organismi di vigilanza statali nello scandalo che ha travolto l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Un team di valutatori nazionali è atteso per la giornata di oggi con l’obiettivo di passare al setaccio il Dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale (Dirmt) e accertare le cause che hanno portato al deterioramento di 323 sacche di plasma, e alla scadenza di un altro migliaio per stoccaggio non conforme. https:www.ilrestodelcarlino.itmarchecronacail-giallo-del-plasma-cgil-df011672 Isolato errore umano o guasto tecnico non rilevato?.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ispezione sulle sacche di plasma gettate: guasto tecnico o malagestione? La risposta dell’Iss Notizie correlate Sacche di plasma gettate, L'Iss ha classificato l’accaduto come “incidente grave”. Il Pd Marche: «Si accertino le responsabilità»ANCONA – Il Partito Democratico delle Marche torna a chiedere assoluta chiarezza sulla vicenda delle sacche di sangue gettate. Scandalo del plasma ad Ancona: “Gettate quasi 2mila sacche”Ancona, 25 marzo 2026 – Le sacche di plasma erano arrivate all’officina trasfusionale di Torrette, ma nei tempi utili, cioè in 24 ore, non c’erano... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ispezione sulle sacche di plasma gettate: guasto tecnico o malagestione? La risposta dell’Iss; Plasma sprecato, scatta l’ispezione nei laboratori Officina del sangue; Omicidio Tacconi: ispezione Bellini e il retroscena su una donna che aiutava entrambi; Il ’Drop In’ alla Sacca | Leggi e Costituzione declassate dal gestore a semplici ’regole’. Ispezione sulle sacche di plasma gettate: guasto tecnico o malagestione? La risposta dell’IssAncona, 22 aprile 2026 – L’ispezione del Centro nazionale sangue (Cns) nei laboratori dell’ospedale di Torrette segna l’ingresso ufficiale degli organismi di vigilanza statali nello scandalo che ha ... ilrestodelcarlino.it Plasma sprecato, scatta l’ispezione nei laboratori Officina del sangueANCONA - Il Centro nazionale del sangue (Cns) ha avviato un’istruttoria per fare luce sulle sacche di plasma sprecato nell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum) ad Ancona. Il Cns fa ca ... veratv.it Sulla #A1 Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, stanotte, con orario 21-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio, verso Roma. Di conseguenza, lo svincolo di Rioveggio sarà chiuso in entrata v x.com Veratv GROUP. . , Domani ispezione nei laboratori di Officine a Torrette Servizio di Ciro Montanari VERA TV CANALE 11 MARCHE - facebook.com facebook