Sacche di plasma gettate L' Iss ha classificato l’accaduto come incidente grave Il Pd Marche | Si accertino le responsabilità

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di sacche di plasma abbandonate, un episodio che l’Istituto superiore di sanità ha qualificato come “incidente grave”. Il Partito Democratico delle Marche ha richiesto ufficialmente verifiche approfondite per chiarire le responsabilità. La vicenda riguarda il ritrovamento di sacche di sangue scartate in modo non specificato, suscitando preoccupazione tra le autorità e i cittadini.

ANCONA – Il Partito Democratico delle Marche torna a chiedere assoluta chiarezza sulla vicenda delle sacche di sangue gettate.Chantal BomprezziLa segretaria regionale Chantal Bomprezzi, Daniele Sturani e Andrea Vecchi, dichiarano a nome di tutto il Pd di seguire «con forte preoccupazione gli.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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