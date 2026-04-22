Isole pedonali Germana Canzoneri | Avanti con la riqualificazione del centro storico

Sono state avviate nuove misure di pedonalizzazione nel centro storico, dopo il completamento di via Sant’Agostino. È stato annunciato l’inizio di una fase sperimentale in piazza delle Sedie Volanti, come parte di un progetto di riqualificazione dell’area. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile e vivibile il cuore della città, coinvolgendo le strade pedonali già presenti e quelle in fase di sviluppo.

“Dopo la pedonalizzazione di via Sant’Agostino, prosegue il percorso di riqualificazione del centro storico con l’avvio della pedonalizzazione sperimentale di piazza delle Sedie Volanti. Un intervento che punta a migliorare la vivibilità del quartiere, aumentare la sicurezza dei pedoni e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Decoro, zone pedonali e stalli per i residenti: il Centro storico a confronto con l'AmministrazioneHa preso il via lo scorso mercoledì sera un ciclo di incontri promossi dall’assessorato alla Partecipazione del Comune di Forlì con i Ctq – Comitati... Riqualificazione del centro storico: il progetto presentato alla cittàDue incontri per presentare a cittadini e associazioni la riqualificazione del centro storico di Latina, ovvero il masterplan redatto dal gruppo di...