Irresistibile PIWI Lazise capitale dei vitigni resistenti

A Lazise si sta affermando una realtà dedicata ai vitigni resistenti, chiamata PIWI, che sta attirando l’attenzione nel settore vinicolo. La zona sta diventando un punto di riferimento per chi lavora con varietà di uva che non necessitano di trattamenti chimici e sono più resistenti alle malattie. Questo cambiamento segna un passo concreto verso pratiche più sostenibili e innovative nella produzione di vino.

C’è un momento, nel mondo del vino, in cui le parole “resistenza” e “innovazione” smettono di sembrare slogan e iniziano a tradursi in pratica quotidiana. È il terreno su cui si muove Irresistibile PIWI, appuntamento ormai riconoscibile anche in Italia per chi vuole capire dove sta andando davvero la viticoltura. Il conto alla rovescia è agli sgoccioli: domenica 26 e lunedì 27 aprile, nella Dogana Veneta di Lazise, sul lago di Garda, va in scena una due giorni che prova a mettere ordine tra percezioni, pregiudizi e risultati concreti. Al centro ci sono i vitigni PIWI, sigla che racchiude le varietà resistenti alle principali malattie fungine, che negli ultimi anni hanno smesso di essere una curiosità da addetti ai lavori per entrare, con discrezione ma costanza, nel dibattito produttivo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Irresistibile PIWI, Lazise capitale dei vitigni resistenti Notizie correlate Vini calabresi: la sfida tra l’eccellenza dei vitigni e i blocchi economiciDurante il Vinitaly 2026 a Verona, il settore vitivinicolo della Calabria ha delineato un quadro di profonda trasformazione, dove la qualità delle... Abruzzo, allarme nei vigneti: piogge estreme distruggono il 60% dei vitigniLe piogge estreme che hanno colpito l’Abruzzo tra la fine di gennaio e l’inizio di aprile mettono a dura prova la viticoltura regionale, con danni...