Durante il Vinitaly 2026 a Verona, il settore vitivinicolo calabrese ha mostrato una forte tendenza verso l’aumento della qualità delle produzioni, con una diminuzione della produzione in quantità. La regione, nota per i suoi vitigni tradizionali, si trova a fronteggiare anche alcune limitazioni economiche che incidono sull’andamento complessivo del comparto. La manifestazione ha evidenziato come i produttori puntino sempre più sulla valorizzazione delle caratteristiche distintive dei vini calabresi.

Durante il Vinitaly 2026 a Verona, il settore vitivinicolo della Calabria ha delineato un quadro di profonda trasformazione, dove la qualità delle produzioni sta progressivamente sostituendo i volumi quantitativi. Nonostante la regione rappresenti solo lo 0,6% della produzione nazionale con circa 267.855 ettolitri, il valore economico delle bottiglie a denominazione Doc e Igt, che raggiungono i quattro milioni di pezzi annui, segnala una traiettoria di crescita basata sulla valorizzazione dei vitigni autoctoni come il Magliocco, il Greco Nero, il Greco Bianco e il Gaglioppo. Il paradosso tra potenziale economico e vincoli strutturali. Analizzando i dati economici emersi durante il dibattito tenuto presso Casa Coldiretti, emerge una discrepanza significativa tra l’eccellenza del prodotto e le barriere che ne limitano l’espansione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vini calabresi: la sfida tra l’eccellenza dei vitigni e i blocchi economici

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