Tra fine gennaio e inizio aprile, l’Abruzzo ha registrato piogge intense che hanno danneggiato i vigneti della regione. In alcune aziende agricole, i danni hanno interessato fino al 60% delle coltivazioni di uva. Questa situazione mette sotto pressione il settore viticolo locale, che si trova a dover affrontare le conseguenze di eventi meteorologici estremi. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e degli operatori del settore agricolo.

Le piogge estreme che hanno colpito l’Abruzzo tra la fine di gennaio e l’inizio di aprile mettono a dura prova la viticoltura regionale, con danni che toccano anche il 60% delle colture in alcune aziende. Il periodo critico, concentrato tra il 30 gennaio e il 3 aprile, ha causato una saturazione dei suoli che sta ora manifestandosi con gravi problemi biologici nelle piante e instabilità del terreno. L’impatto sulle varietà precoci e il rallentamento della crescita. Il settore agricolo abruzzese affronta una sfida complessa per il raccolto 2026. Le precipitazioni incessanti degli ultimi mesi hanno colpito duramente i vigneti in fase di germogliamento, con effetti visibili sulla salute delle piante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, allarme nei vigneti: piogge estreme distruggono il 60% dei vitigni

Abruzzo, alluvione nei vigneti: calo del 60% e vino a rischioL’agricoltura abruzzese affronta una crisi profonda a causa di piogge eccezionali che hanno colpito il territorio tra il 30 gennaio e il 3 aprile...

Puglia in allarme rosso: piogge estreme e fiumi in pienaUn allarme rosso ha scatenato l’attivazione dei piani di emergenza nella Puglia centro-settentrionale, dove le piogge continue stanno mettendo sotto...

Temi più discussi: Coldiretti: nel 2026 tre nubifragi su quattro al Sud, agricoltura in crisi; Maltempo in Abruzzo, colture a rischio nel Chietino; Allagamenti e terreni saturi in Abruzzo, Confagricoltura chiede lo stato di calamità per evitare un nuovo 2023; Cervi fuori controllo in Abruzzo: allarme di Cia e Confagricoltura sul territorio.

Maltempo, agricoltura in sofferenza in tutta la regione. A rischio i vignetiL'allarme lanciato dalla Cia a seguito di allagamenti prolungati e terreni completamente saturi. Al via la conta dei danni ... ekuonews.it

Allagamenti e terreni al collasso in Abruzzo, Confagricoltura: stato di calamità subitoA chiedere con forza lo stato di calamità è Confagricoltura Abruzzo, che lancia un appello immediato alle istituzioni per evitare un nuovo 2023 ... ekuonews.it

In Abruzzo e in Puglia gli invasi sono al limite, in Pianura Padana il Po e l'Adige sotto la portata media - facebook.com facebook

4 nuovi elettrotreni @Tuabruzzo per l’Abruzzo: più qualità, comfort e sostenibilità. Già collegamenti fino ad Ancona, al lavoro per estenderli verso Puglia, Molise e Roma. 90 milioni investiti: cantieri avviati, risorse già in campo. #Abruzzo #Trasporti x.com