Negli ultimi mesi, sono cresciute le segnalazioni provenienti dai Comuni riguardo a irregolarità nelle pratiche edilizie. L’Ordine degli Architetti di Napoli ha sottolineato l’importanza di mantenere alto il livello di controllo e di responsabilità tra i professionisti coinvolti. Il presidente dell’ente ha evidenziato la necessità di rafforzare l’etica e le verifiche per garantire la correttezza delle operazioni edilizie.

L'Ordine degli Architetti di Napoli richiama al rigore, il presidente Capobianco: «Tecnici garanti della veridicità, serve rafforzare etica e controlli. Presto un manifesto per richiamare alla responsabilità». Aumentano le segnalazioni da parte della Pubblica amministrazione nei confronti di professionisti per dichiarazioni non veritiere o rappresentazioni tecniche non corrette nei procedimenti amministrativi. A rilevarlo è Giuliana Vespere, componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia. Negli ultimi anni, i processi di semplificazione normativa hanno trasformato il rapporto tra professionisti e amministrazioni, fondandolo su leale collaborazione e buona fede.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Irregolarità nelle pratiche edilizie, aumentano le segnalazioni dai Comuni

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