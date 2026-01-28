Grottaminarda edificio sequestrato per gravi irregolarità edilizie e rischio crolli

A Grottaminarda le forze dell’ordine hanno sequestrato un edificio dopo aver riscontrato gravi irregolarità edilizie e problemi antisismici. Il provvedimento è stato preso per evitare il rischio di crolli e mettere in sicurezza chi vive o lavora nell’area. Gli esperti hanno verificato che la struttura non rispettava le norme di sicurezza e ora si lavora per capire quale sarà il prossimo passo.

Accertate gravi irregolarità edilizie e violazioni antisismiche: provvedimento adottato per tutelare la pubblica incolumità. In data 22.01.2026, all’esito di una attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Mirabella Eclano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura di Benevento ed avente ad oggetto un edificio sito in Grottaminarda alla via Condotto. Le attività svolte dalla P.G. operante consentivano di accertare il fumus dei reati di abuso edilizio con esecuzione di lavori in assenza di un titolo abilitativo efficace, violazione della normativa antisismica ed omissione dei lavori necessari alla messa in sicurezza del fabbricato e alla rimozione del pericolo di rovina e di crollo, nonostante le ordinanze emesse dal Comune di Grottaminarda. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Grottaminarda, edificio sequestrato per gravi irregolarità edilizie e rischio crolli Approfondimenti su Grottaminarda Edificio Grottaminarda, sequestro di un edificio in via Condotto: indagini su sicurezza e irregolarità edilizie In un edificio di Grottaminarda, in provincia di Avellino, è stato disposto il sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine sulla sicurezza e le irregolarità edilizie. Monza, irregolarità edilizie e igienico-sanitarie: chiuso market etnico A Monza, nel quartiere Cederna, è stato chiuso un supermercato etnico a causa di irregolarità edilizie e problemi igienico-sanitari. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Grottaminarda Edificio Argomenti discussi: Grottaminarda - Sequestrato un edificio alla via Condotto per la tutela della pubblica incolumità; Grottaminarda, sequestro di un edificio in via Condotto: indagini su sicurezza e irregolarità edilizie; Grottaminarda, sequestro preventivo di un edificio in via Condotto; Grottaminarda, convalidato il sequestro d’urgenza dopo il crollo in Via Condotto. Grottaminarda, crollo e pericolo per la pubblica incolumità: sequestrato un edificioIl provvedimento d’urgenza della Procura, convalidato dal Gip, è stato adottato per evitare il pericolo che il perpetuarsi della situazione possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ... orticalab.it Grottaminarda, edificio pericolante sequestrato dai Carabinieri ForestaliÈ stato sottoposto a sequestro preventivo un edificio situato in via Condotto, nel centro abitato di Grottaminarda, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di ... irpinianews.it Grottaminarda, sequestrato un edificio in via Condotto su disposizione della Procura di Benevento. Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri Forestali, è legato a presunti abusi edilizi, violazioni antisismiche e mancata messa in sicurezza dell’immobile, già int - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.