Gli architetti di Arezzo chiedono una mano ai Comuni sulla gestione delle pratiche edilizie

Gli architetti di Arezzo hanno chiesto aiuto ai Comuni per semplificare le pratiche edilizie. La causa è la difficoltà di far fronte alle richieste e ai tempi di approvazione, che rallentano i lavori e creano confusione. Per affrontare il problema, gli architetti vogliono instaurare un dialogo diretto con le amministrazioni locali. L’obiettivo è rendere più efficiente la gestione delle pratiche, riducendo i ritardi e migliorando la comunicazione. A questo punto, il dialogo tra professionisti e amministratori è più che mai necessario.

Negli ultimi due decenni il quadro normativo avrebbe spinto molti Comuni a rinunciare alla Commissione Edilizia. Complicando le cose Un confronto stabile tra Comune e professionisti per rendere più "serena" la gestione delle pratiche edilizie. È quanto chiede l'Ordine degli Architetti della provincia di Arezzo in una lettera aperta in cui torna sul tema dei controlli e delle responsabilità legate a nuove costruzioni e ristrutturazioni, tra norme in continuo aggiornamento, interpretazioni non sempre univoche e difficoltà nel reperire la documentazione storica degli immobili. Nel testo viene ricordato come, fino a pochi anni fa, la Commissione Edilizia (e prima ancora la Commissione dell'Ornato) fosse il luogo in cui venivano valutati i progetti, con un ruolo che andava dalla verifica della conformità alle regole fino alla valutazione del "pregio edilizio e architettonico".