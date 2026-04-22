Ironia della sorte Destino in mano a due bambini

Due bambini sono coinvolti in un incidente che ha portato alla scoperta di un procedimento giudiziario. La vicenda, ancora in fase di accertamento, riguarda una serie di eventi imprevisti che hanno coinvolto i minori. Le autorità stanno esaminando le circostanze e le responsabilità legali, senza ancora formulare accuse definitive. La situazione rimane sotto controllo delle forze dell’ordine mentre si procede con le indagini.

Cos’è la sorte? E’ imbattersi nel caso, dove una mano nascosta gioca d’azzardo, talvolta ci appare invece come una necessità. Qualcuno poi, arrendendosi, la chiama destino. I più azzardati fortuna: solo in questo modo ci appare ce la fa apparire l’unica dea dal volto gentile. Agosto 1982 i ragazzi che estraggono cavalli e Contrade, scherzano in attesa di sapere chi la loro mano potrà favorire. Augusto Mattioli li ritrae aspettando il prossimo esito. Noi crediamo di intervenire sulla nostra sorte ma spesso ci arrendiamo all’esito. Facciamo di tutto per voltare le vicende dalla nostra parte ma spesso gli sforzi sono vani, quasi ridicoli. Ecco, questi bambini sono i veri artefici di una parte considerevole del destino di un Palio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ironia della sorte. Destino in mano a due bambini SANADA FT. LORD MADNESS IRONIA DELLA SORTE Notizie correlate Parma Juve, Nicolussi e l’ironia del destino: possibile esordio contro i bianconeriGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Ospedale Santa Maria Terni, due interventi di alta specialità per la microchirurgia della mano: salvate due dita amputateDoppio intervento di microchirurgia ricostruttiva eseguiti nei giorni scorsi nella Struttura Complessa di Chirurgia della Mano e Microchirurgia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Le pietre che scivolano verso il mare: il silenzio di Gairo Vecchio, borgo fantasma della Sardegna; Ambra Angiolini e Pico Cibelli fanno sul serio: Vogliono andare a vivere insieme. Il nodo dei figli (di entrambi); Il Siracusa non retrocede se... ultima giornata da brivido in serie C (e vincere non basta); Akragas a Serradifalco, Catania: Trasferta insidiosa. Buona la prima per "Ironia di Primavera". Sul palco gli allievi della compagnia laboratorio per lo studio della recitazione "I Braccini Colti", diretta da Lollo Lollo ed Irene Elisa Parenti. Circolo Arci Canaletto facebook