Nicolussi potrebbe fare il suo esordio contro la Juventus, la squadra della sua città d’origine. Il centrocampista, cresciuto a Torino, potrebbe scendere in campo già questa sera nel match tra Parma e i bianconeri. È un’eventualità che fa sorridere, considerando il suo passato e il destino che lo riporta a sfidare la sua ex squadra. La partita si prepara a essere un’occasione speciale per lui, che potrebbe vivere un debutto da protagonista contro i colori che ha lasciato da bambino.

per il centrocampista cresciuto a Torino. Il destino si diverte a mescolare le carte proprio in vista del posticipo di domenica sera al Tardini. Hans Nicolussi Caviglia, fresco di trasferimento al Parma dopo la parentesi alla Fiorentina, è pronto a bagnare il suo ritorno in maglia crociata proprio contro la Juventus, il club dove è cresciuto e che lo ha lanciato nel grande calcio. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da ForzaParma.it, il tecnico Carlos Cuesta — il giovane allenatore spagnolo classe ’95 che sta guidando i ducali in questa stagione 20252026 — sembra intenzionato a lanciarlo subito nella mischia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Parma Juve, Nicolussi e l’ironia del destino: possibile esordio contro i bianconeri

Approfondimenti su Parma Juve

Dopo settimane di trattative, Nicolussi Caviglia torna al Parma.

Nicolussi Caviglia, ex Juventus, si trasferisce al Parma, rafforzando la rosa dei gialloblù.

Ultime notizie su Parma Juve

