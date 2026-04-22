Nella giornata del 22 aprile 2026, l'ex presidente ha annunciato il prolungamento della tregua nella guerra in Iran, che era prevista scadere alle 2 ora italiana. La decisione rimane in vigore fino a quando Teheran non presenterà una proposta formale. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul termine esatto di questa estensione o sulle condizioni richieste. La situazione rimane sotto osservazione da parte degli osservatori internazionali.

WASHINGTON – Donald Trump estende la tregua per la guerra in Iran che doveva scadere alle 2 italiane di oggi, 22 aprile 2026. Su Truth il presidente degli Stati Uniti ha scritto: “Considerata la grave frattura che sta colpendo il governo iraniano, circostanza non inaspettata, e su richiesta del feldmaresciallo Asim Munir e del primo ministro Shehbaz Sharif del Pakistan, ci è stato chiesto di sospendere l’attacco all’Iran fino a quando i suoi leader e rappresentanti non presenteranno una proposta unitaria”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran: Trump estende la tregua. Fino a quando Teheran non presenterà una proposta

Guerra in Iran, Trump ha perso il senso della realtà

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