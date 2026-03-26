Iran il Wall Street Journal | Trump tiene aperta l’opzione dell’invasione di terra

Il Wall Street Journal ha riferito che l’ex presidente statunitense ha ripetutamente lasciato aperta la possibilità di un intervento militare di terra contro l’Iran. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e Teheran, con l’ex presidente che ha mantenuto questa opzione come parte delle sue politiche di pressione. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali vicine all’amministrazione.

Teheran, 26 marzo 2026 – Donald Trump alza ancora la pressione sull’Iran e lascia aperta anche l’ipotesi di un intervento di terra. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Usa non ha escluso l’invio di truppe sul suolo iraniano, pur senza aver preso una decisione finale, mentre la Casa Bianca avverte che Teheran sarà colpita “più duramente di quanto non sia mai stata colpita prima” se non accetterà un accordo per fermare il conflitto. La notizia politicamente più rilevante, però, arriva dal Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, Trump vuole una conclusione rapida della guerra, possibilmente entro quattro-sei settimane, ma allo stesso tempo non ha escluso opzioni più pesanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Iran, il Wall Street Journal: l'amministrazione Trump ha avuto colloqui preliminari su possibile attaccoL'amministrazione statunitense avrebbe avviato "discussioni preliminari" su un possibile attacco contro l'Iran, dopo le ripetute minacce del... Da Trump un ultimatum all’Iran: “Dieci giorni per accettare l’accordo”. Ma il Wall Street Journal insiste: “Pronti raid preventivi per convincere Teheran a firmare l’intesa”Regolare i conti subito oppure concedere altro spazio alla diplomazia e, eventualmente, valutare raid su Teheran. Tutto quello che riguarda Wall Street Journal Temi più discussi: Trump: ci sono colloqui con l'Iran, Teheran nega, Wall Street spera nella pace; Borse, Wall Street chiude negativa: Nasdaq -2,01%. Petrolio Wti +2,2%. In tre settimane l’Europa brucia 1.700 miliardi; La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono in rialzo, Nasdaq +1,4%. I mercati credono alle trattative di Trump e il petrolio va giù; Iran, il Wall Street Journal: raid Usa-Israele colpiscono anche strutture con detenuti politici. Wall street journal sull’Iran: Usa inviano altri marines e navi da guerra in Medio OrienteLo scrive il Wall street journal citando tre funzionari statunitensi. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha approvato una richiesta del Comando Centrale degli Stati Uniti, responsabile delle forze ... italiaoggi.it Donald Trump rivela al Wall Street Journal i piani di Israele sull'IranDonald Trump ha dichiarato al Wall Street Journal che lui e il suo team erano stati informati sui piani di Israele per attaccare l'Iran. Alla domanda su che tipo di preavviso gli Stati Uniti avessero ... quotidiano.net Wall Street Journal: Trump ha detto ai suoi collaboratori che vuole una rapida conclusione della guerra in Iran – DIRETTA x.com Il Wall Street Journal: "Gli incontri fra gli intermediari dietro la retromarcia di Trump sull'Iran" - facebook.com facebook