Donald Trump non ha gradito un editoriale del Wall Street Journal che lo dipinge come un "babbeo" gabbato dagli iraniani. In un post su Truth, il presidente americano ha definito "un idiota" l'autore dell'articolo, Elliot Kaufman, e attaccato direttamente l'editore Rupert Murdoch. Il Wsj "ha appena scritto un editoriale intitolato: 'Gli iraniani considerano Trump un fesso'. Davvero? Per 47 anni hanno ucciso i nostri cittadini, e molti altri, e hanno approfittato di ogni Presidente, tranne me, e che cosa gli ho dato io? Un Paese in macerie!", ha scritto. "La loro intera Marina è sul fondo del mare, la loro Aeronautica non esiste più, le loro...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dall'editoriale sul “fesso” alla risposta furibonda: lo scontro tra Trump e il Wall Street Journal

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