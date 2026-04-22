Iran negoziati in stallo | Trump estende la tregua ma per Teheran è ‘una trappola

Da ildifforme.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative tra le parti coinvolte in Iran sono attualmente ferme, mentre il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un’estensione della tregua senza fare dichiarazioni aggressive o minacciose. La decisione di prorogare il cessate il fuoco sembra essere stata comunicata con toni pacati e misurati, lasciando intendere una volontà di mantenere la tregua a lungo termine. La situazione resta fluida, con le parti coinvolte che si aspettano sviluppi nei prossimi giorni.

Giravolte e montagne russe mentre un timer volge al termine per poi resettarsi e ricominciare. Con un messaggio molto composto, misurato, senza invettive e minacce,Donald Trump ha annunciato una proroga del cessate il fuocopraticamente a tempo indeterminato. Ebbene, dopo quei post sulla guerra contro l’Iran in piena notte, la rievocazione di conflitti passati, e il niet pronunciato prima delle nove del mattino statunitensi a un’estensione della tregua, il presidente a stelle e strisce fa un’inversione a U ed il “Taco Tuesday” è servito. Molti, infatti, coloro che hanno gridato all’ennesimo “Trump Always Chickens Out”, perché febbricitante dal voler mettere un punto alla guerra con la Repubblica islamica.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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