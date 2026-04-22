Iran | stop ai negoziati Trump estende la tregua

Dopo alcuni giorni di dichiarazioni contrastanti, l'amministrazione statunitense ha deciso di prolungare il cessate il fuoco con l’Iran, che era previsto scadere oggi. L’estensione durerà fino a quando l’Iran presenterà una proposta ufficiale e le discussioni saranno considerate concluse, indipendentemente dall’esito. La decisione è stata comunicata da un rappresentante dell’amministrazione, senza indicare una data precisa per la fine delle trattative.

Dopo giorni di proclami in senso contrario, Donald Trump ha esteso il cessate il fuoco con l’ Iran, in scadenza oggi, fino al momento in cui arriverà una proposta dalla Repubblica Islamica e «le discussioni saranno concluse, in un senso o nell’altro». In questo contesto, il viaggio del vice JD Vance a Islamabad – inizialmente dato solo come sospeso – è stato «rinviato a tempo indeterminato», scrive Axios citando fonti di Washington. Resta intanto in vigore il blocco navale Usa. JD Vance (Ansa). Il consigliere di Ghalibaf: «La proroga della tregua è una trappola». «La proroga del cessate il fuoco è certamente uno stratagemma per guadagnare tempo in vista di un attacco a sorpresa », ha dichiarato Mahdi Mohammadi, consigliere di Mohammad Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore.🔗 Leggi su Lettera43.it

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Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

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