Le forze delle Guardie della Rivoluzione islamica in Iran hanno sequestrato due navi mercantili nello Stretto di Hormuz e hanno attaccato una terza, segnando un aumento delle tensioni rispetto alla tregua stabilita con gli Stati Uniti dall’8 aprile. Gli Stati Uniti mantengono il blocco navale nella zona, mentre l’Iran prosegue con azioni che intensificano lo scontro nel tratto di mare strategico.

Le Guardie della Rivoluzione islamica in Iran hanno sequestrato due navi mercantili nello Stretto di Hormuz e ne hanno attaccata una terza nella più grave escalation dal prolungamento della tregua con gli Stati Uniti, in vigore dall’8 aprile, annunciato ieri dal presidente Donald Trump. Le imbarcazioni coinvolte sono la MSC Francesca, battente bandiera panamense, e l’Epaminondas, di bandiera greca, entrambe trasferite sulla costa iraniana, mentre una terza, l’Euphoria, sempre battente bandiera panamense, sarebbe stata colpita in un altro attacco. Incidenti che illustrano bene la fragilità del cessate il fuoco in corso tra Iran e Stati Uniti,...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Altro che tregua: l’Iran sequestra due navi nello Stretto di Hormuz e ne attacca una terza. Gli Usa mantengono il blocco navale

ESTRATEGIA TRUMP-XI: El pacto secreto que acorrala a Irán y cambia el mundo

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