Hormuz l' Iran attacca tre navi cargo nello Stretto La Euphoria incagliata le altre due sequestrate

Nello stretto di Hormuz, si sono verificati attacchi a tre navi cargo. Una nave portacontainer è stata colpita da colpi d'arma da fuoco sparati da una cannoniera delle Guardie Rivoluzionarie a nord-est dell'Oman, provocando danni significativi al ponte di comando. Contestualmente, un'altra nave è rimasta incagliata, mentre la terza è stata sequestrata. La situazione coinvolge vari attori nella regione e ha portato a una serie di conseguenze immediate per le imbarcazioni coinvolte.

Una nave portacontainer e stata bersagliata da colpi d'arma da fuoco sparati da una cannoniera delle Guardie Rivoluzionarie a nord-est dell'Oman, subendo gravi danni al ponte di comando. Lo annuncia l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo (Maritime Trade Operations). Non solo, fuoco anche contro una nave cargo al largo dell'Iran. La Ukmto riferisce di aver avuto una segnalazione di un «incidente a otto miglia nautiche a ovest dell'Iran» e precisa che dalle notizie ricevute una «nave cargo in partenza» dal Paese è stata presa di mira da «colpi d'arma da fuoco e si trova ora ferma» nelle acque al largo della Repubblica islamica.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Hormuz, l'Iran attacca tre navi cargo nello Stretto. La Euphoria incagliata, le altre due sequestrate Notizie correlate Iran, il figlio del presidente: “Mojtaba Khamenei ferito ma sta bene”. Colpite due navi cargo nello Stretto di HormuzQuattro persone sono rimaste ferite a causa di due droni che sono caduti nei pressi dell’aeroporto internazionale di Dubai. Leggi anche: Notizie Iran oggi, Pasei del Golfo sotto attacco. Colpita due navi cargo nello Stretto di Hormuz. Ancora raid su Beirut, esplosioni a Tel Aviv Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trump, oggi svolta anti-Iran: Blocco subito lo Stretto di Hormuz. L'effetto su petrolio e Italia; Medio Oriente, falliti i negoziati Usa-Iran LA CRONACA DELL'11 APRILE; Hormuz di nuovo chiuso, Trump: Senza svolta la guerra riprende. Macron: Ucciso un casco blu francese, responsabile Hezbollah; Libano, attacco a Unifil: ucciso soldato francese. L’Iran richiude Hormuz. Trump convoca la situation room: Svolta o la guerra riprende. Guerra Iran, Trump: «Teheran al collasso con Hormuz chiuso». Colpite due navi cargo al largo dell'Oman. Saltano i negoziati, tregua estesaSaltano i colloqui Usa-Iran. Trump decide di estendere la tregua, in scadenza oggi, fino al momento in cui verrà presentata la proposta dell'Iran e «le discussioni ... leggo.it Teheran richiude Hormuz. Trump: Israele grande alleato, non come altri...Negoziati in salita dopo la nuova chiusura da parte di Teheran dello Stretto di Hormuz, in risposta al blocco delle navi iraniane da parte degli Usa. Il cessate il fuoco scade martedì e l'accordo sem ... tg.la7.it Nessuno ne parla abbastanza: la crisi di Hormuz è anche una crisi alimentare globale. Tutti discutono di petrolio e gas, ma attraverso quello stretto passava fino a un terzo del commercio mondiale di fertilizzanti. L'urea, ossia il fertilizzante che garantisce i racc - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Medio Oriente, Trump: "L'Iran è al collasso con Hormuz chiuso". Teheran replica: "Gli Usa tolgano il blocco e negozieremo". Una nave portacontainer colpita dagli iraniani al largo delle coste dell'Oman. Danni ma nessuna vittima. #ANSA x.com