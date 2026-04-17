Orsini Confindustria | Ue miope rischia recessione Bisogna cambiare chi la governa

Un rappresentante di Confindustria ha espresso preoccupazione riguardo alla politica europea, definendola miope e sostenendo che potrebbe portare a una recessione. Ha anche sottolineato l’importanza di avviare rapidamente negoziati nel Golfo, evidenziando che il protrarsi del conflitto e dell’instabilità potrebbe aggravare la situazione economica. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni internazionali e difficoltà economiche crescenti.

“Speriamo si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo perché se continuiamo ovviamente con il conflitto e con questa instabilità sicuramente entreremo in recession e”. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a Genova a margine del convegno sulle Capitali del mare parlando dei rischio e delle ripercussioni della crisi del Golfo. “Lo abbiamo detto quasi tre settimane fa con il nostro Centro Studi – ha proseguito – se finisse velocemente siamo a un +0,5%. Se arriviamo ai quattro mesi dal conflitto siamo a uno zero quindi ad una stagnazione. E’ logico che, se il conflitto continua diventa anche un problema. Noi cominciamo ad avere problemi a reperire prodotti sugli scaffali in Sicilia, problemi con i voli aerei.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Orsini (Confindustria): “Ue miope rischia recessione. Bisogna cambiare chi la governa” Notizie correlate Orsini “Da Parlamento Ue voto miope su Mercosur”MILANO (ITALPRESS) – “Io credo che in un momento come questo, con le tensioni geopolitiche internazionali, l’Europa debba essere forte e capace di... Orsini, recessione certa nell'Ue senza una negoziazione nel GolfoSperiamo che si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo perché se continuiamo con il conflitto e con questa instabilità sicuramente entreremo in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ue: Orsini, su Patto stabilita' obbligatorio allargare maglie, Europa miope; Orsini (Confindustria): Grande preoccupazione per lo shock energetico. Ma l'Europa fa finta di nulla; Orsini: Allargare le maglie del Patto di Stabilità, le imprese non ce la fanno. Ue: Orsini, su Patto stabilita' obbligatorio allargare maglie, Europa miope(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - Sul Patto di stabilita' io credo che non ci sia scampo, credo che sia obbligatorio oggi allargare le ... ilsole24ore.com Orsini (Confindustria): Rischio recessione, Ue miope. Bisogna cambiare chi la governaSperiamo si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo perché se continuiamo ovviamente con il conflitto e con questa instabilità sicuramente entreremo in ... lapresse.it Dritto e rovescio. . "Fidanza, lei è alleato di un criminale come Netanyahu, vada a nascondersi per la vergogna!" Alessandro Orsini (sociologo) a Carlo Fidanza (Fratelli d'Italia) #drittoerovescio - facebook.com facebook