Il centro studi di Confindustria ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica, evidenziando il rischio di una stagnazione prolungata di altri quattro mesi a causa del conflitto in Medio Oriente tra Iran, Stati Uniti e Israele. Se la guerra dovesse protrarsi fino alla fine del 2026, si prospetta una possibile recessione. Queste stime riflettono l’impatto delle tensioni sulla situazione economica generale.

Il centro studi di Confindustria disegna un quadro a tinte fosche rispetto alle conseguenze del conflitto in Medio Oriente tra Iran, Stati Uniti e Israele e taglia le stime di crescita. Gli esperti segnalano tre scenari: stagnazione dell’economia con quattro mesi di guerra, recessione se il conflitto durerà altri dieci mesi. Se invece si dovesse giungere ad una conclusione dello scontro entro marzo la crescita del Pil 2026 “sarà pari a +0,5%”. Fino allo scorso autunno la stima degli economisti era +0,7%. I tre scenari “non contemplano una auspicabile azione sia a livello europeo che italiano per affrontare una situazione grave”: per Confindustria “si impone quindi la preparazione immediata di misure italiane ed europee in grado di sostenere l’economia di imprese e famiglie”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, Confindustria taglia le stime sul pil: “Stagnazione con altri quattro mesi di conflitto, recessione se dura tutto il 2026”

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