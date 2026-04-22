Iran navi sequestrate a Hormuz e colloqui in bilico In Libano un altro soldato francese ucciso da Hezbollah

Nello Stretto di Hormuz, le forze iraniane hanno aperto il fuoco contro tre navi, sequestrandone due. La situazione si è verificata un giorno dopo che l'amministrazione statunitense ha annunciato l'estensione di un cessate il fuoco di tre a cinque giorni. Nel frattempo, in Libano, è stato riferito che un soldato francese è stato ucciso da militanti di Hezbollah. La situazione nei mari e nel territorio si mantiene tesa.

L'Iran ha aperto oggi il fuoco contro tre navi nello Stretto di Hormuz, sequestrandone due. L'escalation è giunta l'indomani dell'estensione del cessate il fuoco da parte di Donald Trump per una "breve finestra di altri 3-5 giorni". Gli attacchi alle imbarcazioni complicano gli sforzi volti a riunire Usa e Iran per un secondo round di colloqui in Pakistan anche se il capo della Casa Bianca ha fatto sapere al New York Post di considerare "possibile" l'ipotesi di nuovi colloqui già venerdì prossimo. Ma Teheran, come riferito dal portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei, ha fatto sapere di non avere ancora deciso se partecipare.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, navi sequestrate a Hormuz e colloqui in bilico. In Libano, un altro soldato francese ucciso da Hezbollah Notizie correlate Trump: «Nuovi colloqui possibili venerdì». Macron: «Morto un altro soldato francese in Libano». L’Iran attacca 3 navi cargo a Hormuz – La direttaNel 54esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i Pasdaran hanno minacciato gli altri paesi dell’area: se continueranno ad aiutare... Unifil, un altro soldato francese ucciso da Hezbollah. Macron: "Lo onoreremo"L'attacco di Hezbollah che lo scorso giorno aveva provocato la morte di un soldato francese inquadrato nelle forze Unifil ha provocato oggi 22 aprile... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Hormuz, l'Iran attacca tre navi cargo nello Stretto. La Euphoria incagliata, le altre due sequestrate; Medio Oriente, Trump: 'L'Iran è al collasso con Hormuz chiuso'. Colpite tre navi nello stretto, due sequestrate - LIVEBLOG; Blocco Usa a Hormuz: Schierate quindici navi, guai a chi si avvicina; Usa-Iran, saltano i colloqui. Hormuz: Teheran sequestra due navi Msc e ne colpisce una terza - L'Unione Sarda.it. Iran, navi sequestrate a Hormuz e colloqui in bilico. In Libano, un altro soldato francese ucciso da HezbollahL'Iran ha aperto oggi il fuoco contro tre navi nello Stretto di Hormuz, sequestrandone due. L'escalation è giunta l'indomani dell'estensione del cessate il fuoco da parte di Donald Trump per una ... iltempo.it Guerra Iran, sequestrate due navi Msc: il motivo dietro l’intervento dei pasdaran nello Stretto di HormuzSequestrate navi Msc e imbarcazioni mercantili: tensione crescente nello Stretto di Hormuz tra interventi iraniani e crisi diplomatica. notizie.it Guerra infinita: Gaza, Iran e Libano tra stragi e annessioni dei terroristi israeliani x.com Sky tg24. . L’Iran ha esposto il missile balistico a lungo raggio Khorramshahr-4 in Piazza della Rivoluzione, a Teheran, in un momento di crescente incertezza su un possibile secondo ciclo di negoziati di pace con gli Stati Uniti. Le immagini diffuse dall’emittent facebook