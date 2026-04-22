La Marina militare di un paese del Medio Oriente ha dichiarato di essere pronta a intervenire nello stretto di Hormuz una volta terminato un eventuale conflitto. In una nota, l’ente ha sottolineato di possedere una capacità di sminamento elevata e di essere riconosciuta come riferimento nel settore, grazie a mezzi tecnologicamente avanzati. La comunicazione si inserisce nel quadro delle tensioni che coinvolgono la regione e le attività militari in corso.

(LaPresse) “Abbiamo una capacità di sminamento elevata, siamo una nazione di riferimento in questo campo” e “abbiamo dei mezzi che sono tecnologicamente avanzati”. Per questo “la Marina è pronta” a un eventuale intervento di sminamento dello Stretto di Hormuz. Così il capo di Stato maggiore della Marina militare, Giuseppe Berutti Bergotto, in Commissione Difesa alla Camera. L’intervento sarà possibile solo “quando la conflittualità in Iran sarà cessata”, ha spiegato Berutti Bergotto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Marina Militare: "Pronti a sminamento Hormuz a conflitto finito"

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