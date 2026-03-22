Leonardo Fabbri affida un lunghissimo messaggio, quasi un flusso di coscienza, ai social, a poche ore dal settimo posto ottenuto nella finale del getto del peso ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia. L’azzurro replica anche alla mole di insulti ricevuti dagli haters. L’italiano si sfoga dopo la controprestazione odierna: “ Dopo una gara importante andata male è facile giudicare, è facile parlare. Ma quello che resta dentro, quello che si prova davvero, è molto più complesso. Dopo Parigi ho sbagliato, sì. Me ne prendo la responsabilità. Ma ci sono stati anche altri fattori. E soprattutto c’è stato qualcosa che mi ha colpito più di tutto: gli insulti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lo sfogo di Leonardo Fabbri: “Qualcosa si è rotto, sono in un buco nero. Gli insulti feriscono”

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“Ho sbagliato il primo lancio di riscaldamento e da lì non sono riuscito a rimanere sul pezzo. Poco da dire, oggi non mi sono piaciuto” Leonardo Fabbri settimo nel peso con 20,92 ai Mondiali indoor #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps facebook

Non è la giornata di Leonardo Fabbri che chiude settimo nel peso con 20,92. Nono posto in classifica per l’altro azzurro Nick Ponzio, 20,37. Oro al neozelandese Tom Walsh con 21,82 #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com