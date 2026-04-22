Iran lanciamissili balistici durante le manifestazioni pro-militari a Teheran

Durante le manifestazioni pro-militari a Teheran, si sono svolti raduni a cui hanno partecipato gruppi estremisti e membri delle forze paramilitari della Guardia rivoluzionaria. In queste occasioni, sono stati visibili lanciamissili balistici portati sul luogo. L’evento si è verificato martedì sera, durante le manifestazioni in città. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai motivi o alle intenzioni di questa presenza.

(LaPresse) Gli estremisti iraniani si sono radunati martedì sera con membri della Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana che apparentemente hanno portato missili balistici agli eventi di Teheran. Un filmato trasmesso dalla televisione di Stato iraniana mostra uomini che trasportano fucili d’assalto in stile Kalashnikov su un missile che assomiglia a un missile balistico Qadr nella capitale iraniana, Teheran, a bordo di un lanciatore mobile. I sostenitori hanno scandito slogan anti-USA e anti-Israele. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, lanciamissili balistici durante le manifestazioni pro-militari a Teheran Iran esibisce missili balistici e droni per la prima volta dopo la guerra con Israele Notizie correlate Iran, missili balistici di Teheran su Israele. Forti esplosioni a TeheranLe Forze di Difesa Israeliane affermano che l’Iran ha lanciato un nuovo attacco missilistico, e le sirene d’allarme risuonano in ampie zone del nord... Teheran, esplosione e fumo durante la manifestazione pro-Palestina: le immaginiImmagini pubblicate e sui social media mostrano un’esplosione vicino a una manifestazione per la Giornata di Quds a sostegno della Palestina a... Contenuti utili per approfondire Iran, lanciamissili balistici durante le manifestazioni pro-militari a Teheran(LaPresse) Gli estremisti iraniani si sono radunati martedì sera con membri della Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana che ... stream24.ilsole24ore.com Attacco USA in Iran: distrutto lanciamissili balisticoUn filmato diffuso oggi mostra un aereo americano colpire un lanciamissili balistico iraniano carico, mentre si trovava all’ingresso del suo rifugio protetto. L’impatto ha innescato una spettacolare e ... ilmessaggero.it