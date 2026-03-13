Teheran esplosione e fumo durante la manifestazione pro-Palestina | le immagini

Da ilfattoquotidiano.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una manifestazione per la Giornata di Quds a Teheran, sono state diffuse immagini di un’esplosione che ha causato fumo visibile nell'area. L’evento si è svolto mentre si svolgeva la protesta a favore della Palestina. Le immagini mostrano chiaramente l’esplosione avvenuta nei pressi del corteo. La scena è stata condivisa sui social media da testimoni presenti.

Immagini pubblicate e sui social media mostrano un’esplosione vicino a una manifestazione per la Giornata di Quds a sostegno della Palestina a Teheran, in Iran. Almeno una persona è rimasta uccisa nell’esplosione avvenuta vicino alla manifestazione altre ferite, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna. Parigi chiama Eliseo: la capitale francese al voto per il primo turno delle Municipali. Un test per le Politiche 2027 Epstein file, Starmer non parlò mai con Mandelson prima della nomina. E al futuro ambasciatore negli Usa vennero poste solo tre domande Trump, via libera al petrolio russo: via le sanzioni per 30 giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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