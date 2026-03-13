Teheran esplosione e fumo durante la manifestazione pro-Palestina | le immagini

Durante una manifestazione per la Giornata di Quds a Teheran, sono state diffuse immagini di un’esplosione che ha causato fumo visibile nell'area. L’evento si è svolto mentre si svolgeva la protesta a favore della Palestina. Le immagini mostrano chiaramente l’esplosione avvenuta nei pressi del corteo. La scena è stata condivisa sui social media da testimoni presenti.

Immagini pubblicate e sui social media mostrano un’esplosione vicino a una manifestazione per la Giornata di Quds a sostegno della Palestina a Teheran, in Iran. Almeno una persona è rimasta uccisa nell’esplosione avvenuta vicino alla manifestazione altre ferite, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna. Parigi chiama Eliseo: la capitale francese al voto per il primo turno delle Municipali. Un test per le Politiche 2027 Epstein file, Starmer non parlò mai con Mandelson prima della nomina. E al futuro ambasciatore negli Usa vennero poste solo tre domande Trump, via libera al petrolio russo: via le sanzioni per 30 giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Teheran, esplosione e fumo durante la manifestazione pro-Palestina: le immagini Articoli correlati Trump al G7: "L'Iran sta per arrendersi". Forte esplosione a Teheran durante una manifestazioneIl dipartimento del Tesoro Usa sblocca temporaneamente l'acquisto di greggio da Mosca. Torino, le immagini delle violenze ai cortei pro-Palestina: 18 misure cautelariDiciotto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla digos della questura di Torino nei confronti di 18 militanti antagonisti, 11... Altri aggiornamenti su Teheran esplosione e fumo durante la... Temi più discussi: Guerra Iran, fiamme e colonna di fumo su Teheran; Teheran, esplosione e fumo durante la manifestazione pro-Palestina; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Trump invoca la resa incondizionata dell’Iran, mentre si intensificano i bombardamenti. Iran, forte esplosione durante una manifestazione a TeheranUna forte esplosione è avvenuta in una piazza di Teheran, in Iran, dove si stavano svolgendo le manifestazioni per la Giornata di Al Quds. Secondo quanto riportano i media locali, si tratterebbe di un ... tg24.sky.it Esplosioni e fumo in centro a DubaiAlcune esplosioni hanno fatto tremare gli edifici a Dubai e una densa colonna di fumo è visibile nell'Emirato. tio.ch A dieci giorni dalla fine di una campagna rimasta improvvisamente sullo sfondo, coperta dal cielo nero di Teheran, si capisce che Meloni nonostante il calore della sala piena di fan non si sente sicura e ha chiesto a tutti ordine e disciplina. - facebook.com facebook Putin aiuta Teheran sui droni che ci colpiscono, Kyiv aiuta l'occidente e il Golfo con l'AI. L’intesa tra Mosca e Teheran si rafforza sul terreno militare, ma l’Amministrazione Trump continua a ignorarne i rischi. Di @paolapeduzzi x.com