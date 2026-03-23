Le Forze di Difesa Israeliane affermano che l’ Iran ha lanciato un nuovo attacco missilistico, e le sirene d’allarme risuonano in ampie zone del nord di Israele. L’Idf conferma che i sistemi di difesa aerea non sono riusciti a intercettare due missili balistici. Sempre l’esercito con la Stella di Davide parla di un’ondata di attacchi aerei “su vasta scala” a Teheran, per prendere di mira le infrastrutture del “regime del terrore”. Guerra in Iran – Le notizie in diretta Le Forze di Difesa Israeliane affermano che l’Iran ha lanciato un nuovo attacco missilistico, e le sirene d’allarme risuonano in ampie zone del nord di Israele. L’Idf conferma che i sistemi di difesa aerea non sono riusciti a intercettare due missili balistici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, missili balistici di Teheran su Israele. Forti esplosioni a Teheran

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