Iran la guerra in diretta | saltano colloqui in Pakistan Trump estende la tregua Teheran | Non ci fidiamo degli USA

Le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti continuano a influenzare la regione, con i colloqui di pace in Pakistan interrotti e la tregua che rimane precaria. Dopo l'attacco di Israele e gli interventi statunitensi, Teheran ha dichiarato di non fidarsi degli Stati Uniti, mentre il governo americano ha deciso di prolungare la sospensione delle ostilità. La situazione sul campo resta instabile e senza una via di uscita chiara.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: tregua ancora fragile dopo il fallimento dei negoziati. Donald Trump ha esteso il cessate il fuoco “finché le discussioni non saranno concluse”, mantenendo però il blocco navale ad Hormuz. Teheran però parla di “stratagemma” per un attacco, mentre cresce la tensione nel Golfo.🔗 Leggi su Fanpage.it Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump Notizie correlate Trump estende la tregua fino alla «presentazione della proposta dell’Iran». Teheran non parteciperà ai colloqui in Pakistan – La direttaNel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance era atteso a Islamabad per riprendere i... Medio Oriente, saltano i colloqui Iran-Usa a Islamabad. Trump estende la treguaGli autobus interurbani tornati a sfrecciare a Islamabad dopo giorni di blocco totale rischiano di portare via le speranze di un accordo tra Iran e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Guerra all’Iran, le prossime 72 ore sono decisive; Impatto shock della guerra in Iran sull'economia italiana; Medio Oriente, continuano colloqui Usa-Iran sulla tregua: Trump fiducioso ma Teheran frena; Iran-Usa, nuovi negoziati o ripresa della guerra? Cosa succede ora. Iran, la guerra in diretta: saltano colloqui in Pakistan, Trump estende la tregua. Teheran: Non ci fidiamo degli USALe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: tregua ancora fragile dopo il fallimento dei negoziati ... fanpage.it Guerra in Iran, le ultime news in diretta | Le ore decisive per i colloqui Teheran-WashingtonIsola di Kharg, Iran, immagine di repertorio da ImagoeconomicaIsola di Kharg, commercio petrolio e ... msn.com L’Iran: “stop ai negoziati E Trump estende la tregua @GretaPrivitera, @Corriere x.com Iran respinge i negoziati, gli Stati Uniti mantengono il blocco navale Come riferito dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, la sera del 21 aprile, l'Iran ha ufficialmente declinato la partecipazione al secondo round di colloqui con gli Stati Uniti, previsto per il 22 a - facebook.com facebook