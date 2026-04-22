Nella giornata in Iran si sono registrati diversi sviluppi, con la televisione di Stato che ha annunciato il rifiuto delle condizioni statunitensi per riavviare i negoziati. Nel frattempo, è stata sequestrata una nave di una compagnia di trasporto, mentre negli Stati Uniti Donald Trump ha criticato il Wall Street Journal, chiedendosi se si consideri un fesso per alcune sue affermazioni. La tensione tra Iran e Stati Uniti continua a mantenersi elevata.

L’Iran ha respinto le condizioni poste dagli Stati Uniti per riprendere i negoziati. Lo riferisce la televisione di Stato di Teheran, secondo cui Donald Trump avrebbe esteso unilateralmente il cessate il fuoco. Per un consigliere del presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, questa proroga decisa da Washington non è altro che "uno stratagemma per guadagnare tempo in vista di un possibile attacco a sorpresa". Nel frattempo, il vicepresidente statunitense JD Vance ha annullato il suo viaggio in Pakistan, dove era prevista la seconda tornata di colloqui. Di seguito la cronaca della giornata: Iran, "occhio per occhio,....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la giornata. Hormuz, sequestrate una nave Msc. Trump furioso contro il Wsj: "Io un fesso?"

Attacco lanciato da Israele con Usa contro l'Iran

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