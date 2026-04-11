Negoziati Iran-USA possibile rinvio e attesa per i colloqui a Islamabad

Le trattative tra Iran e Stati Uniti previste a Islamabad potrebbero subire un ritardo nell'avvio, con un possibile slittamento delle discussioni tra le delegazioni. La data e l’orario dei colloqui non sono ancora stati confermati, e si attende una comunicazione ufficiale. La situazione si mantiene ancora incerta, e non sono stati forniti dettagli sulla durata o sui temi principali da affrontare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Slitta l’avvio delle trattative tra le delegazioni. I colloqui tra Iran e Stati Uniti previsti a Islamabad potrebbero partire con qualche ora di ritardo. Secondo quanto riferito dall’agenzia iraniana Tasnim, l’inizio dei negoziati è atteso nel pomeriggio di oggi, sabato 11 aprile, e non più nella fascia oraria inizialmente indicata. Prima dell’avvio ufficiale, le delegazioni iraniana e americana dovrebbero partecipare a incontri separati con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, passaggio preliminare alle trattative vere e proprie. Solo al termine di questi incontri inizierà la fase centrale dei negoziati indiretti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Negoziati Iran-USA, possibile rinvio e attesa per i colloqui a Islamabad Iran, Islamabad si prepara ai colloqui tra Usa e IranCresce l’attesa a Islamabad in vista dei colloqui tra Stati Uniti e Iran volti a garantire un cessate il fuoco duraturo dopo settimane di guerra. Leggi anche: Guerra in Iran: colloqui tra USA e Iran il 10 aprile a Islamabad Iran-Usa, a Ginevra i colloqui per scongiurare l’attacco americano Temi più discussi: Usa e Iran molto distanti: ecco i punti più difficili del negoziato; JD Vance ai negoziati con l'Iran: la mossa per tranquillizzare l'elettorato MAGA; Guerra Iran-Usa, cosa sapere sui negoziati in Pakistan; Medio Oriente, Trump avverte l'Iran: 'Nuovi attacchi se non si arriva ad un accordo' - LIVEBLOG. Negoziati Iran-USA a Islamabad: quali sono i 10 punti di Teheran sul tavoloDelegazioni a confronto in Pakistan: Ghalibaf incontra il team di Trump guidato da Vance e Kushner. Ecco cosa prevede il piano iraniano per la tregua. panorama.it Usa e Iran molto distanti: ecco i punti più difficili del negoziatoUna trattativa difficile. Stati Uniti e Iran inizieranno i colloqui in Pakistan da posizioni molto distanti, anche se il presidente Donald Trump ha detto che le proposte presentate da Teheran costitui ... ilsole24ore.com Radio1 Rai. . #MedioOriente Oggi è il giorno dei negoziati in Pakistan tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Tra i nodi da sciogliere il cessate il fuoco in Libano, condizione essenziale per Teheran, e lo sblocco dello Stretto di #Hormuz, che #Trump ritiene de - facebook.com facebook Iran, è il giorno dei negoziati a Islamabad. Il nodo di Hormuz. Trump: «No ai pedaggi, sono acque internazionali» - La diretta x.com