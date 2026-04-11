A Islamabad si tengono per la prima volta dal 1979 colloqui diretti tra rappresentanti di alto livello di Stati Uniti e Iran, con il Pakistan che agisce come mediatore. Questi incontri trilaterali, mediati dal governo pakistano, rappresentano un passo importante dopo decenni di tensioni tra le due nazioni. Secondo fonti locali, i colloqui sono ancora in corso e coinvolgono diversi livelli di rappresentanza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colloqui trilaterali con la mediazione del Pakistan. Secondo fonti pakistane, sarebbero in corso a Islamabad colloqui diretti trilaterali tra rappresentanti di alto livello di Stati Uniti e Iran, con il coinvolgimento del Pakistan come mediatore. All’incontro parteciperebbero figure di primo piano, tra cui il vicepresidente americano JD Vance, nella foto d’apertura, l’inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff e Jared Kushner. Per la parte iraniana sarebbero presenti il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, insieme al capo dell’esercito pakistano. La notizia è stata diffusa da Al Arabiya, che cita fonti Reuters.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Usa e Iran, storico incontro a Islamabad dopo decenni di tensioni: primi colloqui dal 1979

Media, a Islamabad primo faccia a faccia tra Usa e Iran dal 1979Secondo una fonte pakistana, si stanno svolgendo colloqui trilaterali faccia a faccia a Islamabad tra il vicepresidente statunitense JD Vance,...

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