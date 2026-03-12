Lo Stretto di Hormuz continua a essere al centro di tensioni internazionali, con l’Iran che chiude la porta allo stretto. Questa mossa limita il passaggio delle navi e favorisce le rotte alternative, portando a un incremento di entrate per la Russia di circa 150 milioni di dollari al giorno. La situazione si mantiene critica, con le nuove dinamiche che influenzano il commercio globale di petrolio.

Lo Stretto di Hormuz è sempre di più il baricentro della crisi mondiale. Nel primo discorso alla nazione da nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei ha trasformato il passaggio marittimo più sensibile del pianeta in una leva politica e militare: “Deve essere assolutamente utilizzata per tenere chiuso lo Stretto”, ha avvisato, di fatto rivendicando la strategia di chiusura del corridoio da cui transita circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto globale. Le Guardie rivoluzionarie hanno subito raccolto la linea, promettendo di mantenere il blocco e di colpire il “nemico aggressore”. È il segnale che la guerra fra Iran, Israele e Stati Uniti rischia di saldarsi con una crisi energetica di prima grandezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi di Hormuz, regalo alla Russia: la “porta chiusa” dall’Iran fa guadagnare a Putin 150 milioni di dollari in più al giorno

