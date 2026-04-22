Iran Aidit | per comparto turismo organizzato contrazione diffusa e strutturata

Il settore del turismo organizzato italiano ha registrato un peggioramento significativo rispetto a un mese fa, passando da una fase di difficoltà a una contrazione diffusa e strutturata. Questa variazione indica una riduzione consistente delle attività e delle prenotazioni nel comparto, secondo quanto rilevato recentemente. La situazione riflette un quadro in evoluzione che coinvolge diverse aziende e operatori del settore.

(Adnkronos) – Ad un mese dalla prima rilevazione, il mercato del turismo organizzato italiano registra un deciso peggioramento, con un passaggio da fase di difficoltà a fase di contrazione diffusa e strutturata. E' quanto emerge dall’aggiornamento dell’Osservatorio Aidit Federturismo Confindustria, realizzato ieri 21 aprile, su un campione di 336 agenzie di viaggio distribuite su tutto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Turismo nel Cosentino: giovani al centro per un’estate strutturataA Praia a Mare, in via San Pietro, si è tenuto un confronto cruciale sul ruolo delle nuove generazioni all’interno del comparto turistico, con... Iran, Pellegrino (Aidit): “Clienti agenzie viaggi assistiti, in attesa corridoi aerei per rimpatrio”(Adnkronos) – "La situazione è particolarmente complessa e ancora ampiamente in evoluzione, visto che ci troviamo di fatto ancora nella primissima... Contenuti di approfondimento Iran, Aidit: per comparto turismo organizzato contrazione diffusa e strutturataAd un mese dalla prima rilevazione, il mercato del turismo organizzato italiano registra un deciso peggioramento, con un passaggio da fase di difficoltà a fase di contrazione diffusa e strutturata. E' ... adnkronos.com Iran, Aidit Confindustria: Effetto guerra su mercato turistico, prenotazioni giù e crescono cancellazioni e costiLe tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno incidendo in modo rilevante sul mercato turistico italiano, determinando un cambiamento nei comportamenti di acquisto dei viaggiatori e un aumento ... adnkronos.com