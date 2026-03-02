Iran Pellegrino Aidit | Clienti agenzie viaggi assistiti in attesa corridoi aerei per rimpatrio

Un rappresentante di Aidit ha comunicato che i clienti delle agenzie di viaggi sono assistiti e si trovano in attesa di corridoi aerei per il rimpatrio. La situazione, secondo quanto riferito, è ancora molto complicata e si trova nella fase iniziale di una crisi geopolitica in evoluzione. Nessun dettaglio sulle modalità di assistenza o sulle tempistiche è stato fornito.

(Adnkronos) – "La situazione è particolarmente complessa e ancora ampiamente in evoluzione, visto che ci troviamo di fatto ancora nella primissima fase di questa criticità geopolitica. I clienti sono tutti assistiti e monitorati costantemente, in attesa di consolidare corridoi aerei sicuri per il rimpatrio. Come tutte le altre principali associazioni di categoria, lavoriamo a stretto contatto con la Farnesina. L’esperienza pandemica ci ha insegnato a dialogare e collaborare tra tutti gli attori della filiera per trovare congiuntamente le migliori soluzioni possibili". Così Domenico Pellegrino, presidente di Aidit Federturismo Confindustria, l'organizzazione di categoria delle agenzie di viaggio, sulle condizioni dei turisti italiani rimasti bloccati nell'area del Medio Oriente dopo lo scoppio del conflitto con l'Iran. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Turismo, Pellegrino (Aidit): "Bene Santanchè, riconoscimento come industria per sviluppo""L’intervento del ministro del Turismo Daniela Santanchè, in occasione del Forum Internazionale del Turismo svoltosi oggi a Milano, ha tracciato... Leggi anche: Multa da 255 milioni a Ryanair, per l’Antitrust ha penalizzato le agenzie di viaggi: dalle campagne «pirata» ai metodi di pagamento scomparsi Contenuti utili per approfondire Iran. Crisi Medioriente, Aidit: Tutti i clienti monitorati e assistitiProsegue l'aggiornamento di Guida Viaggi in merito alla situazione internazionale a seguito del conflitto Usa-Israele verso l'Iran ... guidaviaggi.it Pellegrino (Aidit): «Situazione complessa e in evoluzione»Pellegrino (Aidit): «Situazione complessa e in evoluzione» visto che ci troviamo di fatto ancora nella primissima fase di questa criticit ... travelquotidiano.com