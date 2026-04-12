Turismo nel Cosentino | giovani al centro per un’estate strutturata

A Praia a Mare, in via San Pietro, si è svolto un incontro dedicato alle giovani generazioni coinvolte nel settore turistico del Cosentino. L’evento ha visto la partecipazione di operatori e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di approfondire le strategie per rendere più strutturata e duratura la gestione della stagione estiva. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alle opportunità e alle sfide nel settore turistico locale.

A Praia a Mare, in via San Pietro, si è tenuto un confronto cruciale sul ruolo delle nuove generazioni all’interno del comparto turistico, con l’obiettivo di trasformare la gestione della stagione estiva in un modello di sviluppo strutturato. L’incontro, organizzato da Forza Italia Giovani, ha il dialogo tra decisori istituzionali, amministratori locali e rappresentanti del settore associativo per affrontare le sfide che attendono il turismo nel cosentino. Il dibattito è stato guidato da Albino Console, alla guida dell’Istituto Filosofico del Mediterraneo APS, e ha la partecipazione di figure chiave come il deputato Andrea Gentile e il consigliere regionale Antonio De Caprio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo nel Cosentino: giovani al centro per un’estate strutturata Cosentino: uomo morto in auto, overdose al centro delle indaginiUn uomo di 44 anni è stato trovato senza vita all’interno del proprio veicolo in una zona tra Villapiana e Francavilla, nel Cosentino. Leggi anche: Centro per l’impiego. Un lavoro per l’estate. I giovani, tra speranze e ’skills’ da dimostrare