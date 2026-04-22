Il Consiglio di Sicurezza Nazionale ha confermato che l'Iran potrà partecipare ai Mondiali del 2026. Questa decisione arriva in seguito a un annuncio del Ministro per lo Sport, che ha comunicato che il paese intende prepararsi per l’evento internazionale. La partecipazione iraniana è stata discussa in più incontri ufficiali, mentre le autorità sportive e politiche hanno reso note le proprie intenzioni in merito alla qualificazione.

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© Calcionews24.com - Iran ai Mondiali 2026? La posizione del Consiglio di Sicurezza Nazionale e l’annuncio del Ministro per lo Sport Ahmad Donyamali

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