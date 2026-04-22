Durante la Milano Design Week, è stato presentato il progetto Soundsorial Design, realizzato da IQOS e Devialet. L'iniziativa mira a trasformare il suono in un'esperienza sensoriale tangibile e visibile, coinvolgendo i visitatori in un percorso che unisce tecnologia e design. L'installazione propone un modo nuovo di percepire l'audio, rendendolo parte integrante dell'ambiente e della percezione fisica dello spazio.

Immagina di trasformare il suono in qualcosa che si vede, che si sente addosso, quasi si tocca.È l'ambizione di Soundsorial Design, il progetto firmato IQOS e Devialet e presentato alla Milano Design Week. Da una parte IQOS, che da anni usa la Design Week come piattaforma per raccontare la propria evoluzione tra tecnologia e lifestyle; dall’altra Devialet, nome di culto nell’ingegneria acustica, famoso per portare il suono fuori dai suoi limiti più convenzionali. Il risultato è uno spazio immersivo che lavora su frequenze, luce e movimento. Non c’è un percorso fisso, entri, ti muovi, cambi posizione e cambia tutto. Il suono non resta in sottofondo ma diventa protagonista, si materializza nel movimento dei woofer Devialet e nelle vibrazioni basse che senti letteralmente nel corpo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - IQOS e Devialet alla Milano Design Week trasformano il suono in esperienza fisica

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