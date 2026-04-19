Quando il suono diventa visibile | IQOS e Devialet alla Design Week

Durante la Milano Design Week 2026, alcuni espositori hanno presentato innovazioni che uniscono il suono alla componente visiva. Tra le novità più evidenti, ci sono dispositivi che trasmettono segnali acustici e vibrano, rendendo l’udibile anche visibile attraverso elementi visivi e materiali. L’evento ha visto anche la partecipazione di marchi noti nel settore tecnologico e del design, che hanno mostrato prodotti in cui il suono si trasforma in oggetto tangibile.

Alla Milano Design Week 2026 il suono smette di essere solo un’esperienza da ascoltare e diventa materia da osservare. È questa la promessa di “Soundsorial Design”, l’installazione firmata da IQOS e Devialet, presentata negli spazi di Opificio 31 a Tortona Rocks dal 20 al 26 aprile. Per l’undicesimo anno consecutivo IQOS rinnova la propria presenza alla settimana milanese del design, consolidando un percorso che intreccia tecnologia, ricerca e linguaggi creativi. In questa edizione, la collaborazione con Devialet – azienda francese specializzata in ingegneria acustica – segna un ulteriore passo nella sperimentazione sensoriale. Al centro del progetto c’è l’idea di ridefinire il confine tra suono e visione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quando il suono diventa visibile: IQOS e Devialet alla Design Week Notizie correlate Edible Reveries alla Milano Design Week 2026: quando la pasta stampata in 3D diventa arte multisensorialeDal 21 al 26 aprile, in via Melzo 34, nel cuore del Porta Venezia Design District, un nido di pasta lungo 6,2 metri racchiuso in pochi centimetri —... Design Week 2026: la forza trasformativa del suonoImmaginato come un paesaggio immersivo in continua trasformazione, modellato da acqua, movimenti e voci, in cui ognuno diventa suono, questo progetto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Design Week 2026: la forza trasformativa del suono; Dai pneumatici al suono della città: Continental alla Milano Design Week; Evento - Milano da Scrocco; FuoriSalone 2026: dove ballare e i migliori club di Milano. Quando il suono diventa visibile: IQOS e Devialet alla Design WeekNella settimana del Salone del Mobile a Milano, l’installazione Soundsorial Design trasforma il suono in esperienza fisica, tra innovazione tecnologica e sperimentazione sensoriale ... ilgiornale.it PMI protagonista alla Design Week con IQOS e Devialet: il suono diventa esperienza sensorialeFrega (PMI): Philip Morris Italia accompagna il proprio percorso di trasformazione attraverso prodotti altamente iconici, e la collaborazione di quest’anno con Devialet unisce due realtà accomunate d ... affaritaliani.it MILANO DESIGN WEEK 2026 ALCUNE INFORMAZIONI PER raggiungere il Salone del Mobile a Rho Fiera e spostarvi in città tra gli eventi del Fuorisalone. DA MARTEDÌ 21 APRILE ATM ha programmato più treni su M1 e, nelle ore serali, anche su M - facebook.com facebook