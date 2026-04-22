Ippica Lovestruck Romeo vince il Salselon

Nel pomeriggio di martedì si sono svolte a San Rossore le corse di ippica, un evento insolito per il giorno della settimana a causa delle modifiche al calendario delle competizioni. Tra i partecipanti, il cavallo Lovestruck Romeo ha conquistato la vittoria nel Salselon, una delle gare più attese della giornata. La chiusura dell’ippodromo delle Capannelle ha portato a questa variazione nel programma delle corse, creando un appuntamento inedito per gli appassionati.

A San Rossore insolito convegno corse al martedì, frutto degli aggiustamenti di calendario dovuti alla chiusura dell’ ippodromo delle Capannelle. Al centro del convegno il premio “Salselon”, il cavallo che vinse nel 2002 con un tempo che resterà il record nel vecchio percorso dei 1500 metri. Sulla distanza dei 1200 metri ha vinto l’outsider Lovestruck Romeo (A. Satta) in una corsa che vedeva favorito Rough Rusic (quarto all’epilogo) al secondo posto Pont de l’Alma, terzo Midnight Mask (che fu vincitore del premio “Pisa” del 2024). Altre corse erano state dedicate a cavalli che ricordano autori di imprese forse minori ma pur sempre notevoli, rimaste nella memoria degli appassionati e nel cuore dei loro allenatori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ippica, Lovestruck Romeo vince il Salselon Notizie correlate Ippica. Passarelli vince la gara a San GiovanniAbilità, grinta e passione hanno propiziato la gratificante vittoria conquistata dalla giovane amazzone cingolana Alice Passarelli su Cometa... Nicola Romeo: la Basilicata celebra il mito dell’Alfa RomeoIl Consiglio Regionale della Basilicata ospiterà giovedì 23 aprile 2026, alle ore 10:30, nella Sala 3 situata al piano terra, la conferenza stampa...