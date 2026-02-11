Passarelli conquista la vittoria a San Giovanni. Alice Passarelli, la giovane amazzone di Cingoli, sale sul podio con il suo Cometa Madrigale dopo aver superato con abilità e grinta gli ostacoli del salto a ostacoli 100. La gara, disputata all’Horsus Riviera Resort, si è conclusa con un successo che la premia per la sua passione e determinazione.

Abilità, grinta e passione hanno propiziato la gratificante vittoria conquistata dalla giovane amazzone cingolana Alice Passarelli su Cometa Madrigale, nella gara di salto a ostacoli 100 del concorso nazionale disputato all’Horsus Riviera Resort di San Giovanni in Marignano. Sedicenne, Alice frequenta il secondo anno del liceo scientifico a Jesi dove, impegnandosi con successo per conciliare lo studio con l’impegno per l’ippica, guidata dall’istruttore Giovanni Morici, si allena nel Circolo Le noci. Tra la ragazza e la cavalla, il legame è straordinario. Alla vigilia dell’importante competizione, provando sul percorso Alice è caduta: ha provocato l’improvviso infortunio la rottura di una staffa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ippica. Passarelli vince la gara a San Giovanni

Approfondimenti su San Giovanni in Marignano

Giovanni Franzoni ha vinto la discesa libera di Kitzbühel, una delle competizioni più prestigiose dello sci alpino.

San Giovanni in Marignano batte Perugia 3-1 in casa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Giovanni in Marignano

San Rossore, grandi sorrisi per un.... Monello. Sabino vince la Filiera Ippica ToscanaAncora una domenica di ottime corse: nel premio Vittorio Ugo Penco Manjin Bu batte il favorito The Best of Men Monello Sabino ha messo ‘testa a partito’, come si suol dire, ed è venuto a vincere il ... lanazione.it

PROVINCIA DI FOGGIA ALLE URNE, TUTTE LE SFIDE Comunali 2026, undici comuni al voto in Capitanata: cresce l’attesa a Lucera e San Giovanni Rotondo - facebook.com facebook

San Giovanni Bosco. Alla tua custodia, sacerdote dal cuore grande, affidiamo i nostri giovani. Tu, che tanto li hai amati, così fragili ma non cattivi, non lasciare loro la mano. Continua, attraverso di noi, a dir loro che il Signore tiene alla loro giovinezza, fino a far x.com