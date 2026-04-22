Sono circolate alcune indiscrezioni riguardo alla prossima generazione di smartphone di Apple, in particolare sui modelli iPhone 18 Pro e Pro Max. Secondo quanto riportato dalle fonti online, tra le varianti di colore previste per questi dispositivi si aggiunge una nuova tonalità chiamata Dark Cherry, che si colloca tra il tonalismo del bordeaux e il viola. Le informazioni sono basate su rumor provenienti dai canali di settore.

Le indiscrezioni che circolano nelle reti tecnologiche internazionali stanno delineando i tratti estetici della prossima generazione di smartphone premium di Apple, con particolare riferimento alle varianti cromatiche degli iPhone 18 Pro e Pro Max. Mentre l’autunno resta ancora lontano per il lancio ufficiale, le voci su un nuovo colore dominante iniziano a influenzare le aspettative del mercato, puntando su una tonalità scura che dovrebbe ereditare il successo commerciale ottenuto in Asia dalla precedente versione Cosmic Orange dell’iPhone 17 Pro. L’evoluzione estetica verso il Dark Cherry e le nuove sfumature. Secondo quanto riportato dal noto leaker Instant Digital, la scelta cromatica per i prossimi modelli di punta non si limiterà a un semplice cambio di nome, ma rappresenterà un mix sofisticato di colori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone 18 Pro: svelato il nuovo colore Dark Cherry tra bordeaux e viola

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Secondo rumor, Apple proporrà un nuovo colore Dark Cherry per iPhone 18 Pro, già il preferito dal 48,5% degli utenti in un sondaggio. facebook

Svelati i nuovi possibili colori dell’iPhone 18 Pro e Pro Max: - Dark Gray - Silver - Dark Cherry - Light Blue Fonte: Macworld x.com