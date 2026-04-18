Si parla di una possibile novità estetica per i prossimi modelli di smartphone di fascia alta di una grande azienda tecnologica. Secondo alcune voci, i dispositivi potrebbero presentare un nuovo colore chiamato Dark Cherry, con tonalità più scure e raffinate rispetto alle versioni precedenti. La notizia riguarda principalmente la linea di prodotti premium, mentre non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli tecnici sui cambiamenti di design.

Le nuove strategie di design per la prossima generazione di dispositivi Apple vedono in arrivo una rivoluzione cromatica per gli iPhone 18 Pro, con il passaggio da tonalità vivaci a sfumature più profonde e sofisticate come il Dark Cherry. Le indiscrezioni che circolano suggeriscono un rinnovato approccio estetico che coinvolgerà anche il debutto del modello pieghevole, denominato iPhone Ultra, previsto per settembre 2026. Il cuore del cambiamento estetico per i modelli Pro riguarda l’introduzione del vinaccia scuro, una tinta definita internamente Dark Cherry. Questa scelta stilistica segna un distacco netto rispetto all’Arancione cosmico che caratterizza l’attuale iPhone 17 Pro, privilegiando un rosso molto intenso e profondo, simile alle tonalità del vino, pensato per distinguersi senza però risultare eccessivamente appariscente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone 18 Pro e il debutto dell’Ultra: ecco il nuovo look Dark Cherry

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