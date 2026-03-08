Emergenza sicurezza a Orta Nova | auto rubata sotto gli occhi della proprietaria e rapina in un negozio del centro

A Orta Nova, negli ultimi giorni, si sono verificati episodi di criminalità che hanno coinvolto il furto di un'auto sotto gli occhi della proprietaria e una rapina in un negozio del centro. Il sindaco della città ha commentato pubblicamente la situazione, parlando di una crescente emergenza sicurezza. La consigliera comunale aveva già sollevato la questione in precedenza, evidenziando la delicatezza del momento.

“Abbiamo avuto una serie di incontri di tavoli tecnici sulla sicurezza alla presenza del prefetto di Foggia, alla presenza degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine. Vi posso assicurare che la nostra città ha ricevuto e sta ricevendo attenzioni particolari. La nostra città è stata inserita in un servizio straordinario di controllo del territorio definito ad alto impatto, dei servizi integrativi che vengono coordinati dalla Questura di Foggia e che vedono la collaborazione di donne e uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e anche della presenza degli agenti di polizia locale della nostra città”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Auto di un medico rubata sotto gli occhi durante il turno di notte: sindaco chiede più forze dell'orUn'auto è stata rubata sotto gli occhi di un medico di guardia in servizio notturno a Zapponeta, nel Foggiano.

Auto di un medico rubata sotto gli occhi durante il turno di notte: sindaco chiede più forze dell'ordineIl sindaco di Zapponeta Vincenzo Riontino non ci sta e chiede maggiore sicurezza a meno di 24 ore dal grave episodio del furto dell'autovettura del...

