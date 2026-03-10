Una donna è stata trovata morta a Veniano, in provincia di Como, in circostanze che suggeriscono un omicidio. La vittima è stata colpita ripetutamente a calci e successivamente strangolata con la cintura dell’accappatoio. La Procura ha contestato all’uomo coinvolto la responsabilità di averla impiccata dopo averla brutalmente picchiata, descrivendo l’episodio come il risultato di una gelosia ossessiva.

Veniano (Como), 10 marzo 2026 – Colpita ripetutamente a calci, e poi strangolata utilizzando la cintura dell’accappatoio, simulando un suicidio. L'aggressione e il contesto. Ma anche maltrattata per mesi, sospettata di ingiustamente di tradimento, seguita e controllata continuamente, fino all’aggressione avvenuta la notte tra il 20 e 21 febbraio dello scorso anno. La m orte di Ramona Rinaldi, trovata senza vita a 39 anni nella sua abitazione di Veniano, secondo il sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, fu un omicidio volontario. Un’ipotesi che a luglio aveva portato in carcere il compagno, Daniele Re, 35 anni, per il quale ora è stato fissato il processo davanti alla Corte d’Assise di Como, che si aprirà a giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La gelosia assassina di Daniele Re e il falso suicidio di Ramona Rinaldi. Per la Procura “impiccò la compagna dopo averla picchiata brutalmente”

