Papa Leone XIV il Pontefice arriva in Camerun

Il Papa Leone XIV è giunto in Camerun per la seconda tappa del suo viaggio apostolico. L’aereo con a bordo il Pontefice ha toccato terra all’aeroporto internazionale di Yaoundé-Nsimalen alle ore 16 italiane, le 15 locali. La cerimonia di accoglienza si è svolta subito dopo l’atterraggio, senza ulteriori dettagli forniti. Il viaggio proseguirà con incontri ufficiali e visite in diverse località del paese.

Papa Leone XIV è arrivato in Camerun per la seconda tappa del suo viaggio apostolico. L’aereo con a bordo il Pontefice è atterrato all’aeroporto internazionale di Yaoundé-Nsimalen intorno alle ore 16 italiane, le 15 locali. All’arrivo il Papa è stato accolto dal primo ministro del Paese Joseph Dion Ngute. Dopo la cerimonia di benvenuto Prevost si sposterà al palazzo presidenziale per la visita di cortesia al presidente della Repubblica del Camerun Paul Biya. Qui, dopo la firma del libro d’onore, ci sarà un colloquio privato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, il Pontefice arriva in Camerun Leone XIV annuncia i prossimi viaggi apostolici, Africa e Spagna le mete Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV in Camerun: “E’ possibile convivere in pace, testimoniamolo” Papa Leone XIV in Africa: i preparativi per accogliere il PonteficeQuattro Paesi africani hanno iniziato venerdì i preparativi per accogliere Papa Leone XIV, che visiterà Algeria, Angola, Camerun e Guinea Equatoriale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Papa Leone XIV riceve il presidente francese Macron; Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, dichiarazione del Presidente Meloni; Presidenza CEI: vicinanza e affetto a Papa Leone XIV; In preghiera per la pace in comunione con papa Leone XIV. Il vicepresidente americano Vance critica Papa Leone XIV: Attento quando parla di teologia, il video fa discutereIl vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, torna a far discutere, intrecciando politica estera, religione e dinamiche interne al Partito Repubblicano. Durante un evento di Turning Point USA in Geo ... tg.la7.it Papa Leone XIV oggi in Camerun: La pace è possibile, continuo a testimoniarloOggi Prevost giunge in Camerun: è il terzo Pontefice a farlo, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, in visita rispettivamente nel 1985 e nel 2009. Oltre all’incontro con i principali esponenti polit ... tg24.sky.it Dopo gli attacchi di Donald Trump a Papa Leone e Giorgia Meloni, con il presidente americano che anche oggi a Fox News ha detto di non aver più «lo stesso rapporto» con lei, per Usa e Iran si avvicina un nuovo round di colloqui. L'articolo completo nel pr facebook #TG2000 - #PapaLeone, dall’ #Algeria arriva in #Camerun #15aprile #Papa #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #PopeLeoXIV #LeoXIV #ViaggioApostolico #news #TV2000 @tg2000it x.com