Papa Leone XIV sarà a Rimini il Pontefice ospite in città parteciperà al Meeting

Papa Leone XIV visiterà Rimini per partecipare al Meeting, un evento che si svolgerà tra pochi giorni. La notizia è stata comunicata dall’organizzazione, che ha espresso grande gratitudine per la presenza del Pontefice. La sua partecipazione è prevista il primo giorno dell’evento e attirerà molte persone in città. Il Meeting di Rimini si prepara ad accogliere migliaia di partecipanti, tra cui leader religiosi e cittadini. La visita del Papa rappresenta un momento importante per la comunità locale.

La visita del Santo Padre al Meeting è prevista ad agosto e sarà seguita da una Santa Messa per la città. Il sindaco Sadegholvaad: "Si scrive una nuova pagina nella storia della nostra Rimini" Papa Leone XIV parteciperà al prossimo Meeting di Rimini. Ad annunciarlo, attraverso una nota, è l'organizzazione stessa del Meeting che riferendo la notizia aggiunge “ci riempie di profonda gratitudine”. L'ultima visita di un Papa a Rimini risale al 29 agosto 1982, con l’incontro e la messa al porto di Giovanni Paolo II. Il Pontefice parteciperà anche a una Santa Messa dedicata alla città e per il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: “Scriviamo una bellissima nuova pagina di storia della nostra città”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Meeting, Bernhard Scholz ricevuto dal Papa: Leone XIV invitato a partecipare a RiminiIl presidente del Meeting di Rimini, Bernhard Scholz, ha invitato Papa Leone XIV a partecipare alla prossima edizione dell’evento dedicato all’amicizia tra i popoli.

Lepore in udienza da Papa Leone XIV: al Pontefice la Turrita d’OroIl sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha avuto oggi un’udienza privata con Papa Leone XIV, durante la quale ha consegnato la Turrita d’Oro, la più alta onorificenza del Comune.

