Investita da uno scooter mentre attraversa la strada 75enne in ospedale

Una donna di 75 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada in via Martiri della Resistenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori che l’hanno portata in ospedale. Le condizioni della donna non sono ancora note. La polizia sta raccogliendo informazioni sull’accaduto per chiarire la dinamica dell’incidente.

ANCONA - Intervento del personale sanitario nella giornata di oggi per prestare soccorso a una 75enne investita in via Martiri della Resistenza. Stando a una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata travolta da uno scooter mentre stava attraversando la strada in prossimità delle strisce.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Travolto da uno scooter, muore a 50 anni mentre attraversa la stradaLa Spezia, 17 marzo 2026 – Tragedia stamani, martedì 17 marzo, sul viale Italia dove un 50enne è morto dopo essere stato investito da uno scooter... Travolto e ucciso da uno scooter mentre attraversa la strada nel Vicentino, un 14enne alla guida del mezzoUn uomo di 85 anni è morto a Romano d’Ezzelino (Vicenza) dopo essere stato travolto da uno scooter guidato da un 14enne. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Via de Larderel, investita da uno scooter sulle strisce: studentessa 15enne in ospedale; Cade in scooter e viene investita: grave 31enne; Anziano attraversa fuori dalle strisce, investito in via Barabino, portato al Galliera dopo l’urto con uno scooter -; Incidente in corso dei Mille, trentenne in monopattino investito e ucciso da un automobilista. Investita sulle strisce da uno scooter, grave una 68enneIncidente in via Pirandello a Imola. La donna è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore. La dinamica è al vaglio della polizia locale ... ilrestodelcarlino.it PAURA A FORIO: INVESTITA IN VIA SPINESANTE, FINISCE AL RIZZOLISi registra un nuovo incidente sulle strade di Ischia. Nella tarda serata di ieri, una donna è stata investita da uno scooter mentre attraversava la carreggiata nei pressi delle strisce pedonali, all’ ... isolaverdetv.com Investita e trascinata da un tir: morta 46enne #Cronaca #donna #incidente #sinistro #strada #tir #tragedia - facebook.com facebook #Roma #Infernetto #XMunicipio: donna investita da un veicolo: fiato sospeso per il pedone travolto in #viaTorcegno. Fino a quando il Comune e il Municipio faranno finta che il quartiere non esiste Si deve regolamentarne la viabilità!! @gualtierieurope x.com