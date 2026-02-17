Doppia grana per la Lega | Avs supera il Carroccio e anche Vannacci cresce
Il sondaggio di Swg per La7 mette in evidenza una novità: l'Alternativa per Vannacci supera la Lega, che invece perde terreno. La crisi interna al partito di Matteo Salvini si riflette nei numeri, con il generale Vannacci che guadagna consensi tra gli elettori. La distanza tra i due cresce, e il risultato si traduce in un aumento di supporto per l’Alternativa, mentre la Lega fatica a mantenere la propria posizione.
La settimana politica fotografata dal sondaggio di Swg per La7 rileva qualche smottamento tra i partiti. Il primo dato è che Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni supera la Lega di Matteo Salvini: 6,6 per cento (+0,2 per cento) rispetto al 6,4 per cento (-0,2 per cento). Un trend, questo, emerso già in alcune elezioni locali. Ma il Carroccio osserva anche l'avanzata vannacciana, che potrebbe rappresentare un concorrente elettorale su diversi temi. Secondo Swg, Futuro Nazionale raccoglierebbe il 3,6 per cento dei consensi e mentre il Carroccio perde due decimali, il partito del generale ne guadagna tre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Sondaggi politici, la Lega di Salvini superata da Avs, cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci
Secondo l'ultimo sondaggio Swg, la Lega di Salvini perde terreno e viene superata da Alleanza Verdi e Sinistra, mentre Futuro Nazionale di Vannacci accelera oltre il 3%.
Roberto Vannacci via dalla Lega: "Vado avanti da solo, ecco perché lascio il Carroccio"
Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega.
Doppia grana per la Lega: Avs supera il Carroccio e anche Vannacci cresce
