Conti Hera l’utile sale a 464 milioni | cresce il dividendo e gli investimenti volano a +20%

Nel 2025, il Gruppo Hera ha registrato un utile di 464 milioni di euro, con un aumento del dividendo e un incremento degli investimenti del 20%. L’azienda ha concluso l’anno consolidando la propria crescita nel settore, confermando una forte capacità di generare valore per i territori in cui opera. I dati sono stati comunicati ufficialmente al termine dell’esercizio fiscale.

Il bilancio approvato dal Cda segna un balzo del 20% negli interventi su ambiente e reti. Proposta una cedola da 16 centesimi per azione. Fabbri: "Accelerata industriale nonostante l'instabilità" Il Gruppo Hera archivia l'esercizio 2025 consolidando la propria crescita industriale e confermando una solida capacità di generare valore per i territori serviti. Il Consiglio di amministrazione, presieduto da Cristian Fabbri, ha approvato i risultati al 31 dicembre che evidenziano un utile netto per gli azionisti in aumento e un volume di investimenti che tocca il punto più alto nella storia della multiutility, superando la soglia del miliardo di euro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Conti Hera, l’utile sale a 464 milioni: cresce il dividendo e gli investimenti volano a +20% Articoli correlati I conti di Interpump. Utile a 209,7 milioni, dividendo di 0,35 centInterpump archivia il 2025 con un utile netto di 209,7 milioni di euro, in calo dell’8,2% rispetto ai 228,5 milioni del 2024. Gruppo Hera, utile in crescita e investimenti record: nel 2025 distribuito valore al territorio per più di 2 miliardiIl bilancio approvato dal Cda segna un balzo del 20% negli interventi su ambiente e reti.