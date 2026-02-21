Finge di fermarsi all’alt dei carabinieri poi mette la retro e scappa | folle inseguimento tre arresti In auto oro e contanti

Un uomo ha tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri fingendo di fermarsi, poi ha messo la retromarcia e si è dato alla fuga. Durante l'inseguimento, ha perso il controllo dell’auto e sono intervenuti altri veicoli della pattuglia. Alla fine, sono stati arrestati tre persone e trovati in auto oro e contanti. La fuga ha coinvolto diverse strade della provincia, creando un momento di grande tensione. La vicenda prosegue con le indagini in corso.

Controllo sulla provinciale Lomazzo–Bizzarone a Beregazzo con Figliaro: l'auto urta i militari e fugge. In macchina oro, preziosi e contanti di varie valute, sospetta refurtiva di furti in Svizzera Un controllo di routine che si trasforma in una fuga pericolosa e in un inseguimento lungo diverse strade della provincia. È successo nel primo pomeriggio del 20 febbraio, intorno alle 13.30, a Beregazzo con Figliaro. Una pattuglia della sezione Radiomobile della compagnia carabinieri di Como, impegnata in un servizio di controllo lungo la provinciale Lomazzo–Bizzarone, ha intimato l'alt a una Jeep Avenger risultata poi a noleggio.